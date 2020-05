Bon plan : l'Artillery Sidewinder X1 à prix cassé (Europe), simplement la meilleure imprimante 3D du moment !

Ce bon plan concerne la marque Artillery qui révolutionne quelque peu le marché avec une imprimante FDM proposant des prestations haut de gamme pour un prix réduit avec la Sidewinder X1.

Soyons clairs, comme vous pouvez le découvrir dans notre test de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1, notre spécialiste Mathieu l'affirme sans rougir, il s'agit tout simplement de la meilleure imprimante 3D du moment, y compris face aux modèles Creality. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi cette dernière était introuvable depuis de longues semaines maintenant (rupture de stock), mais nous avons réussi à trouver aujourd'hui deux revendeurs en Europe la proposant à des tarifs très avantageux et avec en prime une livraison gratuite en quelques jours ! Que demander de plus ?

Pour rappel, l'imprimante 3D Sidewinder X1 possède un châssis all in one, un écran tactile couleur, direct drive, un montant aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, des drivers TMC 2208, un volume d'impression de 300x300x400 mm, un fonctionnement 24 volts...

La Sidewinder dispose d'une synchronisation des deux axes Z pour éviter les décalages de hauteur de la potence, elle embarque une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. En bonus, on trouvera une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

Elle est également livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles).

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est livrée montée à 95% est proposée chez AliExpress dans deux boutiques très sérieuses à seulement 374 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe en 4 à 10 jours. Attention, sélectionnez bien comme pays d'expédition la République tchèque (les autres pays ne permettant pas pour le moment d'expédition vers la France à cause du covid-19) et bien entendu la version 220 V. Vous trouverez votre bonheur ici ou là.