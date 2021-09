Des prix de fous sur la CR-10 V2, la Corsair Strafe MK.2 et l'Echo Dot jusqu'à 50 % de réduction

Commençons avec l’imprimante CR-10 V2 qui est en promotion sur le site Tomtop.

On observe un volume d’impression de 300 x 300 x 400 mm avec un châssis en aluminium équipé de renforts pour une meilleure stabilité sur les impressions hautes. La machine est équipée d’un plateau chauffant associé à une plaque d’impression de type Ultrabase et d’une tête type V6 qui profite d’une ventilation plus efficace. Elle est livrée avec une buse de 0.4 mm et propose ainsi une résolution d’impression variant de 0.04 à 0.3 mm de hauteur par couche avec une vitesse maximale théorique de 150 mm/s.

L’imprimante est équipée d’un double axe Z, d’un détecteur de fin de filament ainsi que d’une reprise d’impression en cas de coupure. Elle fonctionne en 24V pour une chauffe plus rapide et le boitier séparé se dote de la dernière carte mère Creality 2.1 dotée de drivers TMC 2208 pour un fonctionnement en silence.

Sur le site de Tomtop, vous trouvez l'imprimante CR-10 V2 au prix de 272 € au lieu de 459 € avec un envoi gratuit depuis l'Allemagne.





Continuons avec le clavier gaming Corsair Strafe MK.2 qui profite d’une très belle réduction à la Fnac.

Il est équipé de switch Cherry MX Silent pour profiter d’un clavier silencieux permettant aussi de profiter d’un meilleur rétroéclairage que l’on peut contrôler avec le logiciel Corsair iCUE avec son lot de préréglages comme la vague arc-en-ciel, les impulsions de couleur, l’éclairage touche par touche, etc.

Il possède des commandes dédiées au volume et au multimédia et un repose-poignet amovible pour un confort qui optimise le gameplay durant des sessions marathons. De plus, le WASP profite de touches rugueuses et profilées.

Vous pouvez profiter du clavier Corsair Strafe RGB MK.2 au prix préférentiel de 100 € au lieu de 170 € sur le site de la Fnac.





Finissons avec l’enceinte connectée Echo Dot qui profite d’une belle promotion chez Amazon.

Avec son design sphérique qui a été créé afin d’optimiser la qualité audio, cette version d’Echo dispose d’un woofer de 3" et de deux tweeters de 0,8". De plus, l’enceinte intègre également un hub connecté pour les appareils du foyer, avec prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy.

Grâce à l’Echo Dot, vous contrôlez votre maison connectée tout en écoutant votre musique préférée. Vous pouvez aussi passer des appels extérieurs ou encore communiquer à travers d’autres pièces de la maison pour faire passer un message. L’enceinte est compatible avec la technologie Bluetooth et WiFi.

Vous pouvez trouver sur le site d'Amazon, l'enceinte connectée Echo Dot au prix de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



