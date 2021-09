Une chute de prix à 119 € pour le smartphone Realme 7i et notre sélection de bons plans (SSD, RAM...)

Aujourd'hui, le smartphone realme 7i profite d'une très belle réduction sur le site de Cdiscount.

Il est équipé d'un écran de 6,5" avec une définition de 720 x 1600 px pour une taille de 164,5 x 75,9 x 9,8 mm. Il est propulsé par le SoC Hélio G85, soutenu par le GPU Mali-G52 et accompagné par 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage.

Du côté de la photo, le realme 7i bénéficie à l'arrière du smartphone d'un module de trois capteurs ( 48, 8 et 2 mégapixels) et sur l'avant, un module de 16 MP pour faire des selfies. Pour l'autonomie, il est équipé d'une batterie de 6000 mAH, cela vous offre une journée d'utilisation intense ou quasiment une semaine en utilisation basique. De plus, il lui faut moins de trois heures pour le recharger totalement.



Le smartphone realme 7i est au prix réduit de 119 € au lieu 187 € sur le site de Cdiscount





