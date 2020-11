L'imprimante 3D Longer LK5 Pro en promotion, mais aussi notre sélection

Longer3D n'en est pas à son coup d'essai : la marque développe des imprimantes 3D depuis quelques années déjà pour le secteur professionnel et on l'a connue sur le marché des particuliers à travers des modèles phares comme les Alfawise U20 et U30 ainsi que leurs dérivés, qui étaient en réalité des références de Longer 3D revendues sous marque blanche à Gearbest.

Fort de ces succès garantis par des prix bas conjugués à un équipement sérieux, Longer 3D lance la LK5 Pro, une révision de la LK5 lancée il y a quelques mois maintenant.

Il s'agit toujours d'une imprimante FDM, soit par dépôt de couches de filament plastique fondu avec un volume d'impression de 300x300x400 mm.

On retrouve un écran tactile couleur en mode portrait sur le côté gauche qui propose un menu assez complet, associé à une carte embarquant des drivers moteurs silencieux TMC 2208.

La surface d'impression, chauffante, est proposée avec un verre trempé disposant d'une texture spécifique. Le châssis de la machine est équipé de renforts triangulaires pour limiter les vibrations pendant l'impression et garantir une qualité d'impression parfaite même sur les pièces hautes.

Bonne nouvelle, le firmware de la machine est désormais open source, ce qui permettra au bidouilleur de customiser l'imprimante à loisir. La Longer LK5 Pro est actuellement proposée au prix réduit de 297 € avec le code de réduction LONGERLK5P avec la livraison gratuite.



