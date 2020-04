Bon plan : l'imprimante 3D Longer Orange 10 en promotion en France, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne l'imprimante 3D Longer Orange 10 qui est une imprimante résine utilisant la technique DLP. Cette imprimante 3D de la marque Longer offre un volume d'impression de 98 x 55 x 140 mm avec des hauteurs de couche variant de 0,02 à 0,1 mm. Elle dispose d'un écran tactile de 2,8 pouces pour le pilotage des commandes et d'un port micro SD pour la gestion des fichiers.

Le principal avantage de la technologie DLP est que la couche est projetée et donc façonnée d'une traite sur la pièce. Chaque couche dure un temps donné fixe et permet de réduire considérablement les temps d'impression et améliore la précision puisque les couches sont également plus simples à étendre en porte à faux.

L'imprimante 3D à résine Longer Orange 10 est actuellement proposée chez Gearbest au prix réduit de 174 € avec une expédition gratuite depuis la France en quelques jours.





D'autres imprimantes 3D sont actuellement disponibles en promotion :

Orthur Laser Master Code promo: Vente flash Quantité: 200

Alfawise U50 Code promo: ZWEEU4DI8J Quantité: 200

Alfawise W10 UV Code promo: Vente flash Quantité: 200

SparMarker Code promo: SPARKMAKER1 Quantité: 200

Alfawise U30 Pro Code promo: vente flash Quantité: 100

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.





