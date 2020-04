Bon plan : la Xiaomi Mi TV 4S 4K HDR à moins de 400 € ainsi que des TV LG, Samsung,...

Le bon plan du jour concerne la télévison Xiaomi Mi TV 4S actuellement en promotion !

Pour rappel, cette dernière est équipée d'un système de smart TV vous donnant accès à de nombreuses applications via le portail Google Play Store et vous permettant de piloter le téléviseur à la voix via Google Assistant. Les hauts parleurs intégrés offrent une puissance de 8 Watts et elle supporte les standards DTS-HD et Dolby Audio.

La Xiaomi Mi TV 4S fonctionne sous Android TV. Le modèle en promotion est la smart TV de 43 pouces qui dispose d'un écran avec dalle Full LED 4K ultra. Elle embarque un SoC MTK6886 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage et propose des connectiques HDMI (3 ports), USB 2.0 (3 ports) et du WiFi / Bluetooth pour les connectivités sans fil.

Vous trouverez la Xiaomi Mi TV 4S 43" en promotion chez GearBest au prix réduit de 399 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.



