Les imprimantes 3D Artillery SideWinder-X1 et Alfawise U30 Pro à prix cassé

Le bon plan du jour concerne l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X-1 qui présente un châssis all in one, un écran tactile couleur, le direct drive, un montant en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, des drivers TMC 2208, un volume d'impression de 300x300x400 mm, un fonctionnement 24 volts... La synchronisation des deux axes Z est possible afin d'éviter les décalages de hauteur de la potence, épaulée par la configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6, sans oublier une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

La Sidewinder X1 est enfin livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles). Bref, vous ne serez pas déçu !

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Artillery SideWinder-X1 en promotion à 325 € seulement chez Gearbest en utilisant le coupon Q5ADA5B76F512000 et avec une livraison gratuite depuis la France.



Vous trouverez également l'imprimante 3D Alfawise U30 Pro qui propose un volume d'impression de 220x220x250 mm. Elle dispose d'un plateau chauffant, d'une tête d'impression type MK8, d'un détecteur de fin de filament et de la reprise d'impression après coupure de courant.

Cette imprimante profite d'un écran tactile de 4,3 pouces profitant d'une nouvelle interface utilisateur plus intuitive et détaillée. Enfin, elle dispose également d'une carte mère TMC 2208 qui profite de la fonction stealthchop pour un fonctionnement à la fois plus fluide des moteurs et un silence religieux.

En ce moment, Gearbest propose l'imprimante 3D Alfawise U30 Pro à 255 € avec une livraison depuis la France en utilisant le coupon ALFAU30PRO1 !

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

