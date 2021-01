Les imprimantes Creality Ender-3 Max, Creality CR-6 SE, et Artillery Sidewinder X1 en promotion

Commençons ce bon plan consacré aux imprimantes 3D par la Ender 3 Max qui est une déclinaison de la très populaire Creality Ender 3 dans une version aux dimensions plus grandes.

Il s'agit d'une imprimante FDM livrée en kit préassemblé à 80% qui reprend une grande partie de la Ender 3. On retrouve ainsi un lit chauffant, une structure aluminium VSlot, une tête d'impression et extrudeur MK8.

Le volume d'impression est de 300x300x340 mm et l'on retrouve quelques options notamment un détecteur de fin de filament et le nouveau carénage de tête Creality à double ventilateur. On retrouve également la surface d'impression en verre Creality ainsi qu'une carte mère 1.1.5 silencieuse grâce à l'intégration de drivers TMC 2208.

L'imprimante 3D Ender 3 Max est actuellement proposée au prix réduit de 237,15 € avec le coupon de réduction CC4251 et livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.





Continuons avec l'imprimante 3D CR-6 SE qui propose une taille d'impression de 235 mm x 235 mm x 250 mm pour une vitesse d'impressions de 80 à 100 mm/s et une résolution d'impression de 0,1 mm. Elle est compatible avec les filaments d'impression de 1,75 mm et les matériaux PLA, TPU, PETG, ABS et bois.

Vous pourrez contrôler vos impressions facilement grâce à l'écran tactile couleur de 4,3 pouces.

L'imprimante 3D CR-6 SE est actuellement affichée au prix réduit de 271 € avec le coupon CC3393 chez Cafago, avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours. !



Terminons enfin ce bon plan avec l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 que nous avons testée (excellente imprimante !) et qui présente un châssis all in one, un écran tactile couleur, le support du direct drive, un montant en aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, des drivers TMC 2208, un volume d'impression de 300x300x400 mm, un fonctionnement 24 volts... bref que du bon !

Cette dernière autorise également une synchronisation des deux axes Z afin d'éviter les décalages de hauteur de la potence, et embarque une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. Vous trouverez enfin une LED permettant d'éclairer la zone d'impression.

Signalons enfin que la Sidewinder X1 est livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques.

Vous pourrez trouver l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 en promotion à 305 € chez Cafago grâce au coupon CC3833 avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne en quelques jours.