Bon plan : les imprimantes 3D Flsun Q5 et QQ S à prix réduit, mais aussi notre sélection

La FLSun Q5 est une imprimante Delta qui dispose d'une carte mère 32 bits équipée de drivers TMC 2208 pour une utilisation silencieuse. Elle propose la reprise d'impression après coupure, un écran couleur tactile, un extrudeur titan (avec coefficient démultiplicateur) en direct drive pour un meilleur contrôle de l'extrusion. Son volume d'impression est de 200 mm de diamètre pour 200 mm de hauteur.

L'imprimante 3D FLsun Q5 est actuellement affiché à 241 € avec le code B47B2DE866227000 avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



La FLSun QQ S est également à prix réduit et propose des caractéristiques identiques au modèle vu ci-dessus, mais avec un volume d'impression plus imposant de 255 mm de diamètre pour 360 mm de hauteur. Elle est équipée de roulements au graphite pour des déplacements plus fluides.

L'imprimante 3D FLsun QQS est proposée au prix de 334 € avec le code B47B2DE866227000 avec une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Mais ce ne sont pas les seules imprimantes 3D en promotion :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

