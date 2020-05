Bon plan : le nouvel iPhone SE 2020 à 449 € chez Bouygues avec ou sans forfait

Le bon plan du jour concerne le nouvel iPhone SE avec un design classique, un affichage 4,7 pouces et son module Touch ID, cet iPhone a tout pour plaire même son prix ! Il embarque un SoC Apple A13 Bionic, le même qui équipe les smartphones haut de gamme de la marque avec 3 Go de RAM et 64 Go à 256 Go de ROM.

À l'arrière, vous trouverez un capteur photo unique, celui-ci profite des optimisations d'iOS 13 et permet d'enregistrer de la vidéo en 4K jusqu'en 60 fps. À l'avant, vous bénéficierez d'une caméra frontale de 7 mégapixels.

Vous retrouverez le smartphone d'Apple, l'iPhone SE 2020 à prix réduit chez Bouygues Telecom. En effet, vous pourrez le retrouver au prix de 449 € avec ou sans forfait mobile. Pour profiter de ce prix bas sans forfait, il vous suffit de cliquer en bas à droite sur "Prix du téléphone seul : 449 € Commander".

Vous paierez 499 € au moment de la commande, mais grâce à une ODR de 50 €, vous serez remboursé comme décrit ici.

Bouygues Telecom le propose en 3 coloris noir, rouge et blanc et avec 64 Go, 128 Go, et 256 Go. Vous pourrez également l'associer au forfait mobile 70Go de data avec appels et SMS / MMS illimités, 30 Go de data en Europe. L'offre est valable jusqu'au 10 mai.

