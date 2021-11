Imprimantes : de l’indispensable à la révolutionnaire, présentation de trois modèles

L'imprimante est un outil indispensable à toute entreprise. Aujourd'hui, les plus répandues dans le monde professionnel restent la laser et celle à jet d'encre. Encore réservées à certains types d'entreprises il y a quelques années, ces imprimantes se démocratisent de plus en plus, tandis que d'autres ouvrent de nouvelles perspectives pour le futur.

L'imprimante laser, l'indispensable des entreprises

Si vous êtes actuellement à la recherche d’une nouvelle imprimante pour votre entreprise afin de réaliser des impressions bureautiques, sachez qu'il est tout à fait possible d’en trouver une chez JPG. La marque, leader de fournitures de bureau, est experte dans son domaine depuis plus de 45 ans. Vous pourrez, par exemple, trouver des lasers. Si elles sont plus chères que les autres imprimantes classiques, le coût d'usage peut vite chuter en trouvant des toners compatibles avec ceux d'origine. Ce type d'imprimante, exclusivement réservé aux entreprises il y a encore quelques années, se démocratise de plus en plus et s'est imposé comme indispensable pour tous.

L’impression à jet d’encre, une solution toujours plus économique

L’autre type d’imprimante que l’on trouve beaucoup dans les entreprises est celle à jet d’encre. De plus en plus économiques et efficaces, elles ne sont plus seulement adaptées aux TPE et PME. Afin d’économiser sur les cartouches, il est désormais possible d’opter pour un service de livraison sur abonnement. Le forfait professionnel est ainsi adapté au nombre d’impressions réalisées en moyenne par mois. L’entreprise a également la possibilité de renvoyer les cartouches usagées afin qu’elles soient recyclées. L’autre avantage de l’imprimante à jet d’encre reste qu’elle peut facilement être reliée aux ordinateurs et smartphones des employés, même à distance. Ceci facilite donc les impressions, un point important alors que le télétravail s’est largement développé en France. Mais en parallèle des imprimantes classiques, il s'en développe une quelque peu futuriste, l'imprimante à ADN.

L'imprimante à ADN, un cap pour le monde scientifique

Alors que la crise sanitaire n'a fait qu'augmenter l'intérêt sur l'ADN au sens large avec les vaccins à ARN messager, l’imprimante à acide désoxyribonucléique pourrait bien permettre de faire gagner du temps aux chercheurs. L’objectif de cette nouvelle machine est d'aider les scientifiques à avoir directement accès à de l’ADN de synthèse et de mettre au point des tests de diagnostic. Elle leur offrirait la possibilité de l’imprimer eux-mêmes en temps réduit et depuis le laboratoire dans lequel ils travaillent. L’imprimante à ADN produirait jusqu’à 96 fragments d’acide désoxyribonucléique et elle serait configurable en quinze minutes seulement. L’ADN réalisé pourrait être tout de suite exploitable pour la biologie moléculaire et la recherche en génomique.