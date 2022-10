Incogni : un service pour supprimer vos données d'internet

Article sponsorisé par Incogni (Surfshark)

Un data broker est un courtier de données qui compile et agrège des données personnelles et en fait commerce. Et il s'avère que le croisement de diverses sources peut être redoutable et servir pour établir des profils d'utilisateurs. Une exploitation possible et fréquente est pour le ciblage de campagnes marketing par exemple.

Cette industrie a été largement critiquée pour son opacité, sans compter des affaires comme celle de Cambridge Analytica avec une dérive pour du ciblage à des fins politiques. Les données peuvent notamment être recueillies grâce à des applications et services utilisés régulièrement par les internautes, ainsi que tout ce qui permet un accès public.

Même s'ils doivent être explicites en vertu d'une législation à l'instar du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans l'Union européenne, certains consentements pour la récupération des informations sont encore souvent accordés sans y prendre vraiment garde.

Le service Incogni par Surfshark

Basée aux Pays-Bas, l'entreprise de cybersécurité Surfshark est surtout connue pour son produit VPN. En début d'année, elle avait annoncé un accord de fusion avec Nord Security qui englobe plusieurs solutions comme le service de VPN NordVPN et le gestionnaire de mot de passe NordPass.

Surfshark propose également un service Incogni dont le propos est de permettre à un utilisateur de supprimer facilement ses données personnelles de divers courtiers de données. Le cas échéant, ils sont contactés au nom de l'utilisateur pour procéder à l'effacement de toutes les données personnelles à leur disposition.

En s'appuyant sur divers cadres législatifs, y compris le RGPD, la procédure est entièrement automatisée. Qui plus est, la liste des data brokers, qui en comprend plus d'une centaine, est en constante évolution. C'est heureux, dans la mesure où ils sont légion. Sans l'aide de ce service, ce serait la croix et la bannière.

Incogni gère ainsi toutes les interactions avec les courtiers de données et l'utilisateur est informé du suivi de la procédure engagée avec les éventuels rejets. Le tout est susceptible de déboucher sur une plainte auprès d'organismes locaux de protection des données. L'utilisateur peut en outre vérifier régulièrement si des data brokers n'ont pas obtenu de nouvelles données dans leurs bases.

Incogni est un service payant

En réalité, Incogni a recours à un algorithme qui prédit la probabilité qu'un courtier de données en particulier possède les données de l'utilisateur. Cela peut exposer à des faux positifs, mais il est sinon quasiment impossible de savoir quelles entreprises finissent par détenir des informations personnelles vos concernant.

Si cela dépend du type de data broker, Surfshark souligne en tout cas que les données personnelles récupérées peuvent être le nom, l'adresse email et postale, la date de naissance, le sexe, le numéro de téléphone, la situation familiale, l'historique professionnel, les habitudes d'achat et bien d'autres plus sensibles encore. Ce n'est tout de même pas très plaisant.

Incogni n'est pas un service gratuit. Un abonnement mensuel est facturé 11,49 €. Un abonnement annuel est à 69,48 €, et donc l'équivalent de 5,79 € par mois pour une proposition tarifaire plus douce.

