L'Inde bannit 118 applications chinoises, dont PUBG Mobile

Deuxième salve indienne d'interdiction d'applications mobiles chinoises. Après une première série en juin de 59 applications avec notamment TikTok et WeChat, l'Inde ajoute le blocage de 118 autres applications basées en Chine ou liées à ce pays.

Dans la nouvelle liste, on retrouve des noms comme Alipay et Baidu où l'origine chinoise est évidente, mais également PUBG Mobile très populaire en Inde. C'est en raison d'un lien avec le groupe chinois Tencent (Tencent Games). La liste comprend également des VPN pour TikTok.

Le ministère indien des technologies de l'information écrit dans un communiqué avoir reçu de " nombreuses plaintes de diverses sources, y compris plusieurs rapports concernant l'utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plateformes Android et iOS. "

Le gouvernement de l'Inde évoque " le vol et la transmission de données d'utilisateurs " de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l'Inde. Un " préjudice à la souveraineté et à l'intégrité " du pays, ainsi que pour " la défense de l'Inde, la sécurité de l'État et l'ordre public. "

À noter que dans sa communication, l'Inde ne fait en réalité pas directement allusion à la Chine, mais tout le monde aura compris entre les lignes… dans un contexte géopolitique tendu.