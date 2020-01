Chandrayaan-3 : l'Inde va retenter de se poser sur la Lune

Président de l'agence spatiale indienne ISRO (Indian Space Research Organisation), Kailasavadivoo Sivan a confirmé de manière officielle ce qui était dans les tuyaux. Dans le cadre d'une mission Chandrayaan-3, l'Inde va tenter une nouvelle fois de poser un engin sur la Lune.

Cette mission Chandrayaan-3 comprendra un atterrisseur et un rover lunaire. Elle a été approuvée par le gouvernement de l'Inde, tandis que les activités nécessaires à sa réalisation sont en cours.

Lors de la mission Chandrayaan-2 lancée en juillet 2019 et comprenant un orbiteur lunaire, un atterrisseur et un rover, seul l'orbiteur a connu le succès escompté et avec des performances conformes aux attentes.

L'Inde a mis un certain temps avant de reconnaître que l'atterrisseur Vikram s'était crashé à la surface de la Lune en septembre, entraînant avec lui la perte du petit rover Pragyan.



Pour le moment, c'est surtout un feu vert à Chandrayaan-3 qui a été donné. La mission pourrait être lancée de manière effective d'ici la fin de cette année 2020, mais avec un glissement possible pour 2021. Il s'agira encore une fois de tenter de se poser près du pôle sud de la Lune.

Rappelons qu'avec Chandrayaan-2, l'objectif était d'aider à mieux comprendre l'origine et l'évolution de la Lune grâce à des études topographiques, des analyses minéralogiques et diverses expériences. Sans oublier pour l'Inde, l'opportunité de devenir le quatrième pays à réussir un alunissage.

Selon la presse indienne, sans nouvel orbiteur, la mission Chandrayaan-3 aurait un coût total de 6,15 milliards de roupies (près de 77 millions d'euros), contre 9,6 milliards de roupies (120 millions d'euros) pour Chandrayaan-2.