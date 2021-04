Ingenuity vole plus vite et plus loin sur Mars

Arrivé sur la planète rouge avec le rover Perseverance en février dernier, le petit hélicoptère martien Ingenuity a effectué un troisième vol. Plus vite et plus loin.

Sur Mars, le petit drone hélicoptère Ingenuity a effectué un troisième vol. Dimanche, il s'est déplacé plus vite et plus loin que les deux fois précédentes en atteignant une vitesse de pointe de l'ordre de 7,2 km/h (2 m/s) et en parcourant une distance de 50 mètres lors d'un déplacement latéral.

Pour son vol d'essai inaugural le 19 avril qui a fait de lui le premier aéronef de l'histoire à effectuer un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète, Ingenuity avait réalisé un vol stationnaire à une altitude de 3 mètres pendant 39,1 secondes.

Le 22 avril, il était monté à 5 mètres au-dessus du sol martien pour son deuxième vol et avait effectué un mouvement latéral sur une distance de seulement 2 mètres pour un vol d'une durée totale de 51,9 secondes.

Le troisième vol a atteint une même altitude de 5 mètres et a duré 80 secondes. " Ce vol correspondait à ce que nous avions prévu, et pourtant il n'était rien moins qu'étonnant ", déclare Dave Lavery, responsable du programme pour Ingenuity Mars Helicopter, depuis le siège de la Nasa à Washington. " Avec ce vol, nous démontrons des capacités essentielles qui permettront d'ajouter la dimension aérienne aux futures missions sur Mars. "

Avec Perseverance en spectateur et pour les communications

D'une masse proche de 1,8 kg et avec deux pales tournant en sens inverse à près de 3 000 tours par minute, Ingenuity est un démonstrateur technologique pour des vols dans l'atmosphère martienne à très faible densité (1 % de celle de l'atmosphère de la Terre) et une portance d'autant plus réduite.

Avec pour charge utile des caméras couleur, Ingenuity utilise l'énergie solaire pour charger ses batteries et a recours à un radiateur interne afin de maintenir des températures opérationnelles pendant les nuits glaciales sur Mars. Il effectue ses tâches de manière autonome en suivant un plan de vol préalablement enregistré dans sa mémoire.

Un quatrième vol est attendu dans quelques jours. Sur Mars, la durée de vie de Ingenuity est de 30 jours. Il laissera ultérieurement le champ libre au rover Perseverance qui est l'objectif principal de la mission Mars 2020 et lui sert de relais pour les communications avec des orbiteurs de Mars et vers la Terre. Le rover doit partir à la recherche de signes de vie ancienne et prélever des échantillons du sol martien.

N.B. : images ; crédits : Nasa / JPL-Caltech.