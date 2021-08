Insta360 ONE X2 et GO 2 : deux superbes caméras à prix réduit, et d'autres bons plans

Commençons par la caméra Insta360 ONE X2 qui est capable de prendre des photos sur 360° et des vidéos immersives grâce à ses deux caméras de 5,7 K. Elle est fournie avec son trépied, sa perche à selfies et aussi plein d’accessoires pour la fixer sur soi ou sur un vélo par exemple. Elle est équipée d’un petit écran LCD afin de mieux cadrer l’action.

La caméra est capable d'enregistrer les sons sur 360°. Elle permet de prendre des images sous l'eau jusqu’à 10 mètres de profondeur ou d’avoir des rendus stabilisés grâce à la technologie flowstate. Elle peut aussi figer des scènes d’action avec une très bonne qualité. Pour finir, s’ajoute aussi une fonction Ghost Town qui permet de produire une photo sans individus.

La One X2 peut être associée à votre téléphone afin de créer des Lives en direct ou pour créer des conférences.

La caméra Insta360 ONE X2 est au prix réduit de 405 € au lieu de 490 € grâce au code FRAUG030 avec la livraison gratuite depuis la France.





Finissons avec la caméra de sport Insta360 GO 2 qui est une mini caméra d’action ne pesant que 27 g.

Elle utilise un capteur qui prend des images en 3040 X 3040 px et des vidéos en 2880 X 2880 px. Elle possède aussi l’option flowstate, qui permet de stabiliser les images. La caméra peut aussi filmer au ralenti avec 120 i/s et stocker ces données sur la mémoire interne de 32 Go.

La GO 2 est fournie avec un boitier pour recharger la caméra, mais il peut faire aussi office de trépied ou même de télécommande.

La caméra de sport Insta360 GO 2 est au prix réduit de 288 € au lieu de 320 € avec le code FRAUG020 et un envoi depuis la France.





Nous avons également sélectionné pour vous quelques bons plans sur AliExpress avec la livraison gratuite depuis la France :

Smartphone

Robot aspirateur

Dreame L10 Pro à 332 € au lieu de 390 € avec le code FRAUG030

Roidmi EVE Plus à 377 € au lieu de 477 € avec le code FRAUG030





