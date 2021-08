La montre Amazfit GTR, le casque JBL Tour One et le Xiaomi Mi Note 10 Lite : notre TOP 3 des promos du jour !!

Avec ce top 3 de bons plans, vous repartez tout équipé. Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite associé à la montre connectée Amazfit GTR et du bon son avec le casque JBL Tour One.

Commençons par la montre connectée Amazfit GTR qui est dotée d’un grand boîtier de 42 mm en aluminium et étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur. Son poids léger est de 25,5 g. Cette montre est équipée d’un affichage AMOLED 1,2" avec une haute résolution de 326 ppi. Elle se connecte facilement à votre smartphone grâce à la technologie Bluetooth.

Cette montre est équipée de son propre module GPS et peut vous suivre sur une douzaine d’activités sportives, de la marche à la natation en passant par le ski, avec suivi du rythme cardiaque grâce à un capteur au dos du boîtier. Avec sa batterie, vous profitez d’une autonomie de 12 jours grâce à la possibilité de désélectionner des applications énergivores.

La montre connectée Amazfit GTR est au prix réduit de 76 € au lieu de 140 € sur Amazon avec la livraison gratuite.





Passons ensuite au casque JBL Tour One qui offre un confort agréable grâce à ses mousses et à l’arceau rembourré pour un poids de 270 g. On peut contrôler facilement le casque via ses boutons discrets. Il est aussi équipé de 4 microphones qui permettent des conversations de qualité.

Le casque propose aussi l’option réducteur de bruit. On peut le connecter facilement avec son smartphone grâce au Bluetooth et le configurer avec l’application My JBL Headphones. Sa batterie permet une autonomie maximale de 45 h et de 23 h avec l’option réducteur de bruit.

Sur Boulanger, le casque JBL Tour One est au prix de 200 € au lieu de 300 € avec la livraison gratuite ou en retrait dans un des magasins de la marque.





Finissons par le smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite qui propose un affichage AMOLED de 6,47" pour une définition de 2340x 1080 en FHD+. Il embarque un processeur Snapdragon 730G avec jusqu’à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le smartphone tourne sous Android 10 avec surcouche MIUI 11.

On peut observer un quadruple capteur photo avec un module principal de 64 megapixels, associé à un ultra grand angle de 8 MP, à un capteur macro de 2 MP et d’un module de profondeur. Sur le devant, le smartphone est équipé d’un capteur de 16 MP.

Du coté autonomie, sa batterie de 5260 mAh lui assure une autonomie de plusieurs jours en usage modéré, et elle est fournie avec une charge rapide 30 W.

Le smartphone Xiaomi Mi Note 10 lite est actuellement au prix de 249 € au lieu de 380 € sur le site Amazon.



