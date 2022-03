Instagram restaure un affichage chronologique

Le retour d'un affichage chronologique devient effectif pour Instagram via deux nouveaux modes Favoris et Abonnements. Ils ne seront pas les modes par défaut.

Après une annonce et un test en début d'année, Instagram officialise le retour d'un affichage chronologique pour les contenus. Un tel affichage est différent du fil d'actualité usuel. Ce dernier est régi par un algorithme qui repose sur le classement des contenus en fonction de ce qui intéresse le plus les utilisateurs.

Comme attendu avec le test, ce n'est pas un retour du fil chronologique d'avant 2016. L'application de réseau social et de partage de photos et vidéos introduit deux nouvelles façons d'afficher les contenus avec les Favoris (Favorites) et les Abonnements (Following). Ces fonctionnalités permettront donc d'afficher des publications par ordre chronologique.

Le mode Favoris se concentre sur la consultation des dernières publications en rapport avec une liste de jusqu'à 50 comptes spécifiques sélectionnés par l'utilisateur. Il peut s'agir de comptes d'amis ou de créateurs qui ne seront pas avertis d'un ajout ou d'une suppression de la liste qui est privée.

Plus complet avec le mode Abonnements

Les publications des Favoris seront également affichées en priorité dans le fil principal et dans l'espace Abonnements avec une icône en forme d'étoile pour les distinguer. Dans le cadre du mode Abonnements, Instagram indique que ce sont les publications de toutes les personnes suivies par chaque membre de la communauté qui seront mises en avant.

Favoris et Abonnements ne sont pas des options par défaut. Selon Instagram, elles donnent davantage de choix et de contrôle aux utilisateurs, et permettent de rendre le temps passé sur l'application plus intentionnel.

Patron d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri écrit qu'au fil du temps, " nous allons ajouter des recommandations à votre flux en fonction de vos intérêts. " Le flux par défaut devrait ainsi avoir de plus en plus de contenus de comptes non suivis...