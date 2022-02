Instagram : les avatars 3D déployés pour le métavers

Les avatars 3D débarquent dans Instagram. L'intégration n'est pas encore globale pour le réseau social de partage de photos et vidéos. Le déploiement touche les Stories et les messages directs (DM) avec une disponibilité aux États-Unis, Canada et Mexique. D'autres pays seront concernés au cours des prochains mois.

Patron d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri vante les avatars 3D comme une représentation virtuelle de sa personnalité et plus dynamique qu'un profil. Un élément clé d'une identité dans… le métavers, forcément.

" Vous devriez être en mesure d'emmener cette identité et des biens numériques avec vous, où que vous alliez dans le métavers, que ce soit une application conçue par Meta ou par n'importe quelle autre entreprise dans le monde. " Les biens numériques associés pourront être des habits, des objets de collection, de l'argent ou encore des NFT cités en exemple.

Une mise à jour des avatars existants

Avant ce métavers et déjà avec les casques Meta Quest (anciennement Oculus), ce sont pour le moment des avatars en 3D qui peuvent être synchronisés entre Instragram, Messenger et Facebook où il ne sont pas une nouveauté et bénéficient d'améliorations, y compris pour leur look.

La mise à jour des avatars Meta se fait pour davantage d'expressions, visages et tons de peau, ainsi que des appareils d'accessibilité. " Un jour, vous aurez plusieurs avatars allant de l'expressif au photoréaliste ", prédit Mark Zuckerberg, le patron de Meta.