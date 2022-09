Pornhub a disparu d'Instagram

Sur le réseau social Instagram (propriété du groupe Meta), le compte officiel de Pornhub a accumulé plus de 13 millions d'abonnés et la publication de plus de 6 200 contenus. Un compte à l'authenticité confirmée qui a obtenu le fameux badge Vérifié bleu, et donc dans le respect des Conditions de service et Standards de la communauté.

Pornhub doit toutefois actuellement se passer d'une telle présence en ligne, et où il ne partageait évidemment pas des vidéos et images pornographiques qui sont proscrites sur Instagram. Le compte Instagram de Pornhub avait déjà été touché par un retrait en juin 2021, mais il n'avait duré que quelques heures et avait été imputé à une erreur.

Retrait temporaire ou définitif ?

Cette fois-ci le retrait dure depuis plusieurs jours, sans savoir s'il a vocation à avoir un caractère de bannissement définitif. À Motherboard, un porte-parole de Pornhub a fait allusion à une désactivation temporaire, " comme cela s'est produit à de nombreuses reprises dans le passé " et alors " qu'il n'y a aucune infraction aux Conditions de service d'Instagram. "

Source : Internet Archive ; photos de modèles en maillot de bain

Laila Mickelwait est à l'origine du mouvement Traffickinghub qui milite pour la fermeture du site Pornhub, mais se défend de s'attaquer à l'industrie de la pornographie légale. Le site et ses dirigeants (la maison-mère MindGeek) sont notamment pointés du doigt pour avoir permis l'exploitation de femmes et de mineurs.

Sur Twitter et avec des captures d'écran, Laila Mickelwait indique que le compte Pornhub a été supprimé d'Instagram pour une violation des Règles de la communauté. Sans précision sur les règles en question. À noter par ailleurs que sur Twitter, le compte de Pornhub est toujours présent.

Pornhub déjà dans la tourmente

Le mois dernier, Mastercard et Visa ont annoncé suspendre leurs relations avec TrafficJunky qui est la branche publicitaire du site Pornhub. Fin 2020, ces groupes de paiement avaient suspendu l'utilisation de leurs services sur Pornhub. Cela faisait suite à des accusations du New York Times - contestées par Pornhub - pour dénoncer la présence sur le site de contenus pédopornographiques et de viol.

Plus globalement, la pression sur des sites comme Pornhbub pour un manque d'effort manifeste visant à interdire l'accès aux mineurs s'accentue dans plusieurs pays, et y compris en France.