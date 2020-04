Que se passe-t-il sur Instagram pendant le confinement ?

Le confinement aidant, les réseaux sociaux n’ont jamais enregistré autant d’activité. C’est l’occasion de retrouver tout un panel de challenges ou de posts en tout genre et notamment sur Instagram qui s’est vu attribuer pas moins de 88 millions de likes sur le #Confinement.



Et qui profite de l’occasion pour lancer ce qui marche chez le voisin sans prendre le temps de le dissimuler sous une quelconque modification ? Nous parlons bien sûr de TikTok ! En effet, Instagram s’est vu doter d’un sticker challenge à l’image des challenges TikTok qui pullulent sur la plateforme, une occasion unique d’apporter du contenu supplémentaire sur la plateforme.

Cette période de confinement génère de vrais records avec par exemple le “Pillow challenge” qui enregistre 313 000 posts sur Instagram. Et l’affluence permanente des utilisateurs accentue encore plus cet effet créant des quantités de contenus tout simplement astronomiques. Il est d'ailleurs devenu quasiment impossible pour certains de suivre tous les posts dans leur fil d'actualité tant les volumes sont importants.

Ce mouvement présente de bons et de mauvais côtés, mais une chose est certaine il renforce encore plus l’addiction aux réseaux sociaux chez certains. Beaucoup de personnes prennent du temps pour réaliser des contenus de qualité n’ayant rien d’autre à faire chez eux. Et les enregistrements de contenus Instagram ne cessent d’augmenter par la même occasion. Aini, bien qu’à l’origine il ne soit pas possible d’enregistrer directement les contenus disponibles sur la plateforme, de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers des solutions tierces comme par exemple 4K Stogram qui est un logiciel sous Windows, linux et macOS permettant entre autres d'enregistrer des contenus en haute qualité sans être bloqué par Instagram.

Libre à vous de télécharger des photos, des vidéos et des stories depuis les comptes Instagram publics et privés de vos amis. Vous pourrez également en profiter pour sauvegarder votre profil Instagram et importer la liste de vos abonnements.

Vous l’aurez compris, les réseaux sociaux n’ont pas fini de nous surprendre et on a hâte de voir comment la situation va évoluer dans le temps!