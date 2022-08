Instagram limite par défaut le contenu sensible pour des adolescents

Pour les adolescents de moins de 16 ans sur Instagram, le réseau social de partage de photos et vidéos va paramétrer par défaut à Moins le contrôle du contenu sensible. Une telle option Moins introduite en juin est proposée aux côtés de Standard et Plus.

Ces options jouent sur la quantité de contenus sensibles pouvant être consultés et issus de comptes qui ne sont pas suivis (résultats de recherche ou contenus recommandés dans Explorer, Reels, pages de hashtags et autres). Il n'y a pas de filtrage pour les contenus des comptes suivis.

Un contenu dit sensible n'est pas en infraction avec les règles de la communauté du réseau social. Cela comprend par exemple des contenus qui peuvent représenter la violence, sexuellement explicites ou suggestifs, font la promotion de produits réglementés. Par ailleurs, l'option Plus n'est pas disponible pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

Pour peu d'un âge authentique...

Le paramétrage par défaut à Moins (au lieu de Standard) ne sera toutefois appliqué que pour les nouveaux utilisateurs de moins de 16 ans. Pour les adolescents qui utilisent déjà Instagram, ils seront seulement invités à sélectionner l'option Moins.

Instagram annonce également le test d'un nouvel outil via lequel les adolescents seront incités à mettre à jour leurs paramètres de sécurité et de confidentialité, avec une sensibilisation sur les interactions pour du contenu.

La vérification portera notamment sur qui peut repartager des contenus d'un compte et lui envoyer des messages, le type de contenu pouvant être consulté, la gestion du temps passé sur Instagram.