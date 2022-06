Instagram avec des outils de supervision parentale

Après les États-Unis en mars dernier, Instagram déploie de nouveaux outils de supervision parentale. Les parents - et représentants légaux - vont ainsi pouvoir envoyer des invitations à leurs adolescents pour une activation.

Instagram détaille la possibilité pour les parents de définir des limites de temps pour l'utilisation de l'application dans la journée ou la semaine. Ils auront accès à des informations quand un adolescent signale un compte ou un contenu, et notamment pour connaître quel type de signalement.

Les parents pourront également savoir quels sont les comptes suivis par leurs adolescents et les comptes qui les suivent, et avec des notifications idoines.

Des outils pour la réalité virtuelle

Instagram indique que de tels outils seront disponibles dans le courant de ce mois de juin en France, en Allemagne, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande et au Royaume-Uni. Un déploiement dans le reste du monde est prévu avant la fin de cette année.

En plus d'incitations et rappels à destination des adolescents afin d'avoir recours à la fonctionnalité Take a Break pour faire une pause et les aider à mieux gérer leur temps sur Instagram, des outils de supervision parentale en VR vont aussi être déployés pour les casques de réalité virtuelle Meta Quest.