Quand Instagram invite à s'éloigner de l'application

L'année dernière, Instagram avait évoqué une fonctionnalité " Take a Break " avec l'objectif d'inciter les utilisateurs - et en particulier les adolescents - à faire une pause. Elle a d'abord été déployée fin 2021 aux États-Unis, Royaume-Uni, Irlande, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.

Instagram annonce aujourd'hui son lancement en France avec un déploiement pour tous les utilisateurs au cours des prochains jours. " La fonctionnalité est conçue pour donner aux utilisateurs les moyens de prendre des décisions plus éclairées sur la façon dont ils passent leur temps sur Instagram. "

La fonctionnalité est optionnelle et propose donc aux utilisateurs de faire une pause quand ils ont passé 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes sur Instagram selon des rappels qu'ils ont définis. Validés par des experts tiers, des conseils sont prodigués pour mettre à profit le temps de pause.

Des notifications vont inviter les utilisateurs à activer " Take A Break. " D'après l'application de réseau social et de partage de photos et vidéos, des tests lors de la phase d'expérimentation ont montré que lorsque les rappels sont paramétrés, plus de 90 % des utilisateurs les conservent.

Les vertus de la pause avec Instagram...

En dévoilant cette fonctionnalité l'année dernière, le patron d'Instagram chez Meta avait souligné des efforts menés pour offrir davantage de contrôle avec l'expérience sur l'application.

" En fin de compte, vous savez ce qui est le mieux pour vous quand il s'agit de la façon dont vous utilisez l'application. […] Nous voulons nous assurer que nous proposons les outils pour vous permettre de façonner Instagram dans ce qui fonctionne pour vous ", avait déclaré Adam Mosseri.

Le test de " Take A Break " avait débuté alors que Meta (anciennement groupe Facebook) était sous le feu des critiques après les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen. Selon elle, le groupe avait notamment connaissance avec des études internes des risques d'Instagram pour la santé mentale de certains jeunes utilisateurs et son aspect addictif.