Instagram veut les dates de naissance de tout le monde

Dans sa série de mesures visant à protéger les plus jeunes, Instagram part en quête de la date de naissance de l'ensemble des utilisateurs sans exception. Sans quoi, pas d'Instagram et l'IA veille au grain.

Instagram va exiger de tous ses utilisateurs le partage de leur date de naissance. Une demande en ce sens sera faite à l'ouverture de l'application, si cette information n'a pas déjà été renseignée.

La notification apparaîtra à plusieurs reprises jusqu'au partage souhaité. Dans le cas contraire, il ne sera plus possible de continuer à utiliser Instagram. Il n'est pas précisé au bout de combien de sollicitations infructueuses la sanction tombera.

Il s'avère que Instagram demande la date de naissance pour tous les nouveaux utilisateurs depuis fin 2019. D'anciens comptes peuvent ainsi être passés entre les mailles du filet, ce qui sera désormais bien plus difficile.

" Cette information est nécessaire pour les nouvelles fonctionnalités que nous développons pour protéger les jeunes utilisateurs. " Instagram parle également de " proposer les bonnes expériences à la bonne tranche d'âge ", ce qui peut englober l'aspect des publicités. Pour l'affichage de contenus signalés comme sensibles et floutés, la date de naissance sera par ailleurs demandée si cela n'avait pas déjà été le cas.

Instagram avait évoqué une technologie d'intelligence artificielle afin d'estimer l'âge réel des utilisateurs. " À l'avenir, si une personne nous dit qu'elle a plus qu'un certain âge et que notre technologie nous dit le contraire, nous lui proposerons un menu d'options pour vérifier son âge. "