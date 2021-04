Instagram : un filtre pour les demandes insultantes de messages directs

Pour les discours de haine et contenus abusifs dans les messages privés (Direct Messages), le réseau social Instagram avait annoncé en début d'année l'application de sanctions plus sévères après signalement.

Notamment, la désactivation des comptes à l'origine de tels messages et non plus seulement une suspension temporaire concernant la possibilité d'envoyer des messages.

Désormais, Instagran - dans le giron de Facebook - annonce le déploiement d'un nouvel outil pour permettre aux utilisateurs de procéder à un filtrage automatique des demandes de messages directs contenant des mots, expressions et jusqu'à des emojis jugés offensants. En plus d'une liste prédéfinie, une liste sera personnalisable.

" Cet outil vise les demandes de messages directs, car c'est là que se concentrent les contenus abusifs, contrairement à votre messagerie directe dans laquelle vous recevez des messages de vos amis ", écrit Instagram.

Le filtre sera proposé dans plusieurs pays au cours des prochaines semaines, avant une disponibilité plus globale. Le filtrage se fera sur l'appareil et les demandes de messages directs concernées seront placées et masquées dans un dossier. Le cas échéant, un appui permettra d'y avoir accès pour finalement accepter une demande, la refuser ou procéder à un signalement.

Par ailleurs et dans le cadre de ses politiques en lien avec le harcèlement, Instagram déploie un outil pour bloquer dans l'application tous les nouveaux comptes qu'une personne préalablement bloquée est susceptible de créer. Instagram n'entre pas dans les détails sur les moyens d'identification.