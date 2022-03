Instagram augmente la limite minimum de temps sur l'application

Pour permettre aux utilisateurs de gérer le temps passé sur Instagram, plusieurs outils sont à disposition dans l'application de réseau social et de partage de photos et vidéos. Il y a notamment un rappel quotidien.

Avec l'application Instagram sur mobile, il est possible de définir une limite quotidienne de temps. Le cas échéant, l'utilisateur a droit à un rappel quand il atteint le temps maximum qu'il désire passer sur l'application au cours d'une journée. Il est alors invité à fermer l'application.

En catimini, Instragram a retouché cet outil en supprimant l'option d'une limite quotidienne de 10 minutes. Le minimum est ainsi passé à 30 minutes, puis des options pour 45 minutes, 1 heure, 2 heures et 3 heures.

À l'heure de la lutte contre une forme d'addiction avec des applications du type Instagram, ce changement a suscité quelques interrogations sur son objectif. Jusqu'à pointer du doigt Meta - la maison-mère d'Instagram - d'une basse manœuvre pour inciter sournoisement les utilisateurs à passer plus de temps sur l'application.

Pour éviter un chevauchement de notifications

Instagram a fini par apporter une explication. Le changement est justifié par l'arrivée et le déploiement à plus grand échelle de la fonctionnalité " Take a Break. " Elle propose aux utilisateurs de faire une pause quand ils ont passé 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes sur Instagram selon des rappels qu'ils ont définis.

" Nous avons modifié les options de la limite quotidienne pour éviter d'envoyer plusieurs notifications en même temps. "