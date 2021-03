Instagram : la version Lite fait son grand retour

Facebook a finalement décidé de relancer Instagram Lite avec un déploiement de l'application sur Android qui concerne 170 pays. D'abord déployée à petite échelle, l'application Instagram Lite avait disparu de Google Play en avril 2020. Facebook avait par la suite confirmé l'arrêt du test.

La nouvelle application Instagram Lite profite de l'expertise autour de Facebook Lite et Messenger Lite. Elle nécessite seulement un téléchargement de 2 Mo contre près de 30 Mo pour la version standard et complète de l'application Instagram.

" Nos équipes conçoivent ces versions légères de nos applications pour les personnes avec une connexion lente ou des forfaits de data limitées. […] Nous voulions que l'expérience Instagram reste rapide, de haute qualité et fiable, quels que soient l'appareil, la plateforme et le réseau sur lesquels les personnes se trouvent ", peut-on lire dans un communiqué.



Le but a été de préserver l'aspect général d'Instragam et les principales fonctionnalités, y compris la messagerie, les GIF, les stickers, les Stories et les Reels (en consultation uniquement). D'autres fonctionnalités passent par contre à la trappe, comme c'est le cas avec certaines animations et transitions, les filtres de réalité augmentée sur les visages, la partie shopping.

À noter que pour le moment, il n'y a pas de publicités avec l'application Instagram Lite et qu'une version iOS n'est pas prévue.