Instagram veut bloquer les photos de nus en DM

Le réseau social Instagram planche sur un moyen de protéger les utilisateurs contre la réception de photos de nus non sollicitées dans leurs messages directs. C'est ce qu'a indiqué une porte-parole du groupe Meta (maison-mère d'Instagram) au site The Verge, en soulignant qu'une telle protection est encore en cours de développement.

" Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts pour nous assurer que ces nouvelles fonctionnalités préservent la vie privée des personnes, tout en leur donnant le contrôle des messages qu'elles reçoivent ", a ajouté la porte-parole de Meta.

La technologie qui sera mise en place ne permettra ainsi pas à Meta de consulter des messages privés réels, ni de les partager avec des tiers. Pas plus de détails à ce stade sur ce qui s'apparente à un filtre à la manière de la protection contre des messages directs abusifs.

Contre le cyberflashing

En l'occurrence, ce sont les demandes de messages directs contenant des mots, des expressions ou même des emojis offensants qui sont automatiquement filtrées. Le fonctionnement est similaire à celui des filtres des commentaires pour masquer les commentaires offensants.

Pour la protection contre des photos de nus non sollicitées dans les messages directs, une adaptation sera nécessaire. The Verge souligne en tout cas une nécessité face au cyberflashing présenté comme l'envoi de messages sexuels non sollicités à des inconnus, et souvent des femmes. Des photos peuvent être celles de parties génitales.

D'après un rapport de l'ONG britannique Center for Countering Digital Hate sur plus de 8 700 messages directs adressés à cinq femmes très connues sur Instagram, la plateforme n'a pas agi dans 90 % des cas d'abus.

Une petite idée de l'outil

Spécialiste du reverse engineering, le développeur mobile Alessandro Paluzzi avait partagé sur Twitter une image du nouvel outil de protection sur lequel travaille Instagram (ci-dessus).

Un caractère optionnel apparaît et avec la possibilité de visualiser ou non des photos masquées. " La technologie de votre appareil couvre les photos qui peuvent contenir de la nudité dans les discussions. Instagram ne peut pas accéder aux photos ", peut-on lire.