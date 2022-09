Pornhub est banni d'Instagram et ne comprend pas

La suppression du compte Instagram de Pornhub s'avère définitive et suscite son incompréhension. Sans rien demander, Kim Kardashian s'invite dans le débat.

En début de mois, le compte officiel de Pornhub sur Instagram a été retiré. Une disparition soudaine pour un compte qui avait accumulé au fil du temps plus de 13 millions d'abonnés et avec la publication de plus de 6 200 contenus.

Via son compte Instagram, le site de contenus pornographiques en ligne n'a évidement pas partagé de tels contenus qui sont interdits sur le réseau social. Qui plus est, le compte Instagram de Pornhub était avec le badge Vérifié bleu.

L'obtention de ce fameux badge implique le respect des Conditions de service et Standards de la communauté du réseau social dans le giron de Meta. Un porte-parole de Pornhub avait ainsi évoqué une désactivation temporaire du compte Instagram, en soulignant qu'il n'y a eu aucune infraction aux Conditions de service.

Un bannissement définitif

Sauf que ce n'est finalement pas une désactivation temporaire mais permanente pour le compte Instagram de Pornhub. À Motherboard, un porte-parole de Meta a déclaré : " Nous avons définitivement désactivé ce compte Instagram pour avoir violé à plusieurs reprises nos règlements. "

L'incitation des utilisateurs à quitter Instagram et se rendre sur un site pornographique serait en cause. Pornhub aurait reçu plusieurs avertissements au cours des années. Toutefois, Instagram reste relativement flou et suscite l'incompréhension de Pornhub.

Dans une lettre ouverte disponible sur son compte Twitter, Pornhub s'adresse à Mark Zuckerberg (fondateur et patron de Meta), au patron d'Instagram Adam Mosseri, ainsi qu'au responsable de la communication et la responsable juridique du groupe Meta. Elle est également signée par plusieurs acteurs de l'industrie pornographique.

Pornhub veut le même traitement que pour Kim Kardashian

" Nous demandons une explication et des précisions sur les raisons pour lesquelles nos comptes sont continuellement supprimés, et pourquoi le contenu pour lequel nous investissons de l'argent afin d'interagir avec notre communauté est supprimé, même lorsque nous n'enfreignons aucune des règles d'Instagram. […] La plateforme, malgré son traitement négligent d'un groupe déjà marginalisé, est un outil de marketing vital pour ceux de l'industrie pour adulte. "

Dans la missive, Pornhub tente de mettre Instagram face à des contradictions avec des cas de célébrités et marques grand public ayant publié des contenus explicites sans aucune répercussion. Un exemple cité est celui de l'influenceuse Kim Kardashian (plus de 330 millions d'abonnés sur Instagram) qui a partagé une photo de son arrière-train. Une pose assez dénudée qui a fait la couverture du magazine américain Interview pour son numéro de septembre.

" Nous exigeons qu'Instagram cesse immédiatement toute discrimination envers les personnes impliquées dans l'industrie pour adulte. " Pornhub veut la restauration de son compte et réitère ne pas avoir enfreint les conditions d'utilisation d'Instagram.