Instagram soigne sa messagerie avec des nouveautés

Application de réseau social et de partage de photos et vidéos, Instagram a droit à l'arrivée de plusieurs nouveautés orientées messagerie. Elles seront d'abord disponibles dans certains pays, avant un déploiement à l'échelle mondiale qui est prévu.

Parmi ces nouveautés, il y a une amélioration pour du multistasking avec la possibilité de répondre rapidement à un message direct depuis le fil d'actualité, sans la nécessité de se rendre dans la boîte de réception pour cela.

Afin de faciliter le partage rapide de publications, les utilisateurs vont être en mesure de définir quatre amis proches qui apparaîtront comme des raccourcis lors d'un appui long sur le bouton de partage. En haut de la boîte de réception, le statut en ligne des amis sera signalé.

Meta poursuit l'adéquation avec Messenger

Pour les fils de discussion, l'application permettra de partager des extraits musicaux de 30 secondes d'Amazon Music, Apple Music et Spotify avec contrôle de lecture. Des sondages vont pouvoir être créés dans les discussions de groupe et il sera par ailleurs possible d'envoyer des messages silencieux - sans notification - via l'ajout d'un raccourci @silent.

Pas de hasard, l'introduction des raccourcis - avec davantage d'options - a justement été annoncée en début de semaine sur Messenger. Certaines des fonctionnalités qui existaient déjà pour Messenger se retrouvent aussi désormais dans la messagerie pour Instagram.

Patron d'Instagram, Adam Mosseri avait souligné fin 2021 toute l'importance de la messagerie pour la communication et son évolution à venir dans l'application.