Instagram veut vérifier l'âge par IA avec les traits du visage

Le réseau social Instagram évalue plusieurs options pour vérifier l'âge des utilisateurs. Notamment avec un selfie vidéo et l'intelligence artificielle en partenariat avec une entreprise britannique.

Afin de vérifier l'âge des utilisateurs, le réseau social de partage de photos et vidéos Instagram annonce le test de nouvelles méthodes. En rappelant que les utilisateurs doivent avoir au minimum 13 ans, sans quoi une inscription à Instagram est interdite.

Les adolescents sur Instagram ont droit à une expérience différente de celle des adultes pour l'accès à certains contenus, et avec des comptes privés par défaut. Ils peuvent en outre recevoir des appels à la prudence pour des conversations avec des adultes dont ils suivent les comptes. Par ailleurs, le ciblage publicitaire est limité.

D'abord avec les personnes qui résident aux États-Unis et tentent de modifier leur date de naissance sur Instagram pour indiquer qu'elles ont 18 ans ou plus, elles devront faire vérifier leur âge avec la présentation d'une pièce d'identité qui sera supprimée des serveurs au bout de 30 jours.

Témoignage social ou IA

Outre cette première option, une deuxième consistera à demander à trois contacts (eux-même majeurs et avec d'autres garanties) de confirmer l'âge. Instagram évoque ainsi un témoignage social. Une troisième option reposera sur un selfie vidéo.

Pour ce selfie vidéo, les images seront partagées avec la technologie de l'entreprise britannique Yoti qui effectuera une estimation de l'âge en se basant sur les traits du visage. Après cette estimation, Meta (la maison-mère d'Instagram) et Yoti supprimeront les images. Instagram insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de reconnaître une identité.

Selon Yoti, sa technologie ne nécessite aucune intervention humaine. L'estimation de l'âge est opérée par un réseau neurones qui a été entraîné en analysant les visages de centaines de milliers de personnes, en accord avec le RGPD au Royaume-Uni. La marge d'erreur de la technologie est annoncée de 1,52 an pour les 13 à 19 ans et avec un taux de réussite de 99,65 % pour les 13-17 ans.

Yoti revendique plus de 500 millions de vérifications dans le monde, et met en outre avant l'obtention de l'approbation du régulateur allemand pour sa technologie. À voir si le partenariat entre Instagram et Yoti concernera rapidement l'Europe après le test outre-Atlantique.

N.B. : Source images : Yoti, Instagram, Meta.