Un processeur Alder Lake 14 coeurs associé à un GPU Intel DG2 repéré sur Geekbench

Les processeurs Alder Lake attendus en fin d'année profiteront d'une architecture CPU hybride avec un mix de coeurs puissants et économiques et une partie graphique Intel Xe formant une série Intel Gen12.

L'un de ces processeurs a été testé sur le benchmark Geekbench, laissant échapper une partie de sa configuration, sachant qu'il s'agit ici sans doute d'un prototype non finalisé.

A côté du CPU de 14 coeurs / 20 threads affichant une fréquence de base de 800 MHz et au maximum de 4 GHz, on y trouve l'équivalent d'un GPU Intel DG2 de 256 unités d'exécution, qui serait en principe une version allégée de la référence Intel DG2 avec 384 unités d'exécution.

Les données sur Geekbench affichent une quantité de mémoire de 6,22 Go, même si la configuration normale devrait être de 8 Go, et fournissent un score de 18450, pas très élevé (au niveau d'une GTX 1050), mais difficile à prendre tel quel étant donné l'état non finalisé du processeur.

A noter que les processeurs Alder Lake pourraient profiter d'une légère optimisation des performances avec le futur Windows 11 grâce à un scheduler plus adapté à la répartition des tâches entre coeurs hétérogènes.