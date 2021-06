Windows 11 va améliorer les performances des processeurs Intel Alder Lake

La possibilité de voir le futur Windows 11 améliorer légèrement les performances des processeurs Intel Alder Lake plus tard dans l'année semble se confirmer d'après les premiers benchmarks.

En fin d'année, le groupe Intel lancera ses processeurs Alder Lake, premiers à adopter une architecture hybride avec un mélange de coeurs puissants et économiques, selon la configuration big.LITTLE couramment utilisée par l'architecture ARM concurrrente.

En fin d'année aussi, Microsoft lancera la nouvelle évolution de sa plate-forme Windows. Et les deux timings similaires ne seraient pas une coïncidence puisqu'il se murmure que les processeurs Alder Lake profiteront d'une optimisation avec le futur Windows 11.

Et cette question d'amélioration des performances serait bien réelle, d'après les résultats de benchmark obtenus par HotHardware en testant l'ISO en fuite de Windows 11 avec un processeur Intel Lakefield, qui mixe un coeur puissant et quatre coeurs plus légers pour des systèmes basse consommation.

(Source : HotHardware)

Grâce à un scheduler de Windows 11 optimisé pour mieux prendre en compte la répartition des tâches entre des coeurs hétérogènes, HotHardware note une amélioration des performances de près de 6% en multithread et de 2% en single thread par rapport à la même configuration sous Windows 10.

Il y aurait bien une collaboration entre Intel et Microsoft là-dessous pour adapter le fonctionnement de Windows aux processeurs avec coeurs hétérogènes qui pourraient devenir la norme d'ici quelques années.

On sait d'ailleurs que AMD, sans avoir encore sauté le pas, s'intéresse au sujet et obtient régulièrement des brevets qui lui permettront plus tard de profiter de la configuration big.LITTLE. La bascule pourrait se faire avec les processeurs Strix Point, représentatifs, si rien ne change dans la nomenclature d'ici là, de la future gamme Ryzen 8000.