Intel Alder Lake : un processeur 16 coeurs / 24 threads repéré sur Geekbench

Pendant que les processeurs Rocket Lake-S attendus début 2021 continueront de miser sur la gravure en 14 nm, la génération suivante Alder Lake-S passera au 10 nm mais exploitera aussi une nouvelle microarchitecture hybride.

Celle-ci sera composée de deux types de coeurs, avec des coeurs puissants Golden Cove et des coeurs économiques Atom Gracemont, à la manière de ce que peut proposer l'architecture concurrente ARM en mode big.LITTLE.

Le nombre de coeurs des processeurs Intel devrait donc augmenter en conséquence et c'est justement ce qui a été repéré sur Geekbench avec un processeur Alder Lake-S de 16 coeurs / 24 threads. On ne trouve pas ici 32 threads car l'hyperthreading n'est supporté que par les coeurs puissants.

S'agissant sans doute d'un prototype non finalisé, les données fournies par Geekbench sont difficiles à interprétées (ou carrément erronées) et le score obtenu par ce sample est assez faible : 996 en single core et 6931 en multiscore. Il ne doit sans doute pas être pris au pied de la lettre.

Les processeurs Alder Lake, outre leur architecture hybride, présenteront plusieurs points intéressants comme un nouveau socket LGA1700, le support de la mémoire DDR5 et de l'interface PCIe 5.0. Ils sont attendus sur fin 2021 ou début 2022.