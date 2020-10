Intel Alder Lake-S : un premier processeur avec socket LGA1700 photographié

Les processeurs Alder Lake ne seront pas lancés avant le second semestre 2021 mais une mage circule déjà montrant notamment sa compatibilité avec le socket LGA1700.

La famille Intel Core de 12ème génération comportera une série de processeurs exploitant l'architecture Alder Lake. Elle constituera la première famille de processeurs pour PC de bureau exploitant la gravure 10 nm SuperFin et est attendue pour le second semestre 2021, selon la roadmap d'Intel.

Elle aura aussi la particularité d'utiliser une architecture hybride en mixant des coeurs puissants Golden Cove et des coeurs économiques Gracemont, rappelant la plate-forme actuelle Lakefield.

Alder Lake apportera un certain nombre d'évolutions comme le support de la DDR5 et de l'interface PCIe 5.0 mais aussi l'utilisation d'un nouveau socket LGA1700. Le site Videocardz montre un premier cliché comparant un processeur Alder Lake-S en LGA1700 et un processeur Comet Lake-S avec l'actuel socket LGA1200.

La différence des dimensions est significative (37,5 x 45 mm pour le premier, 37,5 x 37,5 mm pour le second). Il s'agit ici d'un prototype dont le design pourrait encore évoluer.

Avec l'architecture hybride, la famille Alder Lake pourrait proposer des configurations allant jusqu'à 16 coeurs (en 8 + 8) et 32 threads.