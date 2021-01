Intel Alder Lake : les processeurs hybrides lancés dès le mois de septembre ?

Pour le salon CES 2021, le groupe Intel a confirmé l'arrivée des processeurs Rocket Lake-S, de la famille Intel Core de 11ème génération pour le mois de mars, tout en précisant que la génération suivante Alder Lake était toujours sur les rails pour un lancement en fin d'année.

Et selon @Unikoshardware sur Twitter, l'annonce d'arrivée des processeurs Intel Core de 12ème génération pourrait se faire dès le mois de septembre, en même temps que les chipsets Intel Series 600.

Ces derniers exploiteront le socket LGA1700 qu'inaugureront les SoC Alder Lake, avec le support de la mémoire DDR5 et de l'interface PCIe 5.0, prenant les devants par rapport à AMD qui n'a pas encore donné signe de vie du socket AM5 pour ses futurs processeurs avec architecture Zen 4.

Alder Lake exploitera la gravure en 10 nm avec technologie SuperFin d'Intel et utilisera deux types de coeurs : puissants avec Golden Cove et économiques avec Atom Gracemont), donnant des configurations grimpant jusqu'à 16 coeurs en 8 + 8 et 24 threads.