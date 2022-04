ARC A350M : que vaut la plus petite des cartes graphiques d'Intel ?

Intel débarque sur le marché des cartes graphiques dédiées avec la série ARC A pour PC portables. Plusieurs variantes sont proposées et la première d'entre elles est la carte ARC A350M équipée de 6 Xe-Cores (768 coeurs), 6 unités de ray tracing et 4 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 64-bit.

Elle exploite le GPU Intel ACM-G11 (dérivée de la référence Intel DG2) opérant ici à une cadence de 1150 MHz et dans une configuration demandant une puissance de 25 à 35W. On est donc bien sur de l'entrée de gamme pour ultraportables.

La carte graphique a été testée sur 3DMark avec des les profils de puissance par défaut et perfomance, en assocation avec un processeur Intel Core i7-1260p au sein du Samsung Galaxy Book 2 Pro.

Elle confirme ce positionnement en obtenant des scores se situant entre ceux de la GTX 1650 Max-Q et de la GTX 1650 Ti Max-Q, avec tout de même l'avantage de supporter le raytracing matériel et le décodage AV1, sans compter l'upscaling XeSS d'ici cet été.

Elle reste très loin des valeurs d'une RTX 3050, la plus petite des cartes graphiques RTX 30 Ampere de Nvidia mais elle affiche tout de même de belles progressions par rapport à la solution Intel Irix Max (Intel DG1).

Il ne s'agit encore que d'un petit aperçu des performances de la carte ARC A350M, d'autant plus qu'on ne connaît pas l'état de finalisation des pilotes. Il faudra d'autres benchmars pour affiner les mesures.