Intel ARC Alchemist : les cartes graphiques dédiées pour PC portables sont annoncées

Intel avait évoqué sa gamme de cartes graphiques dédiées Intel ARC durant le salon CES 2022 mais n'avait pas encore détaillé les GPU et la segmentation choisie pour réaliser son entrée sur le marché.

C'est désormais chose faite avec l'annonce de la gamme Intel ARC A pour PC portables (les versions pour PC de bureau arriveront plus tard) utilisant l'architecture Xe-HPG.

Pour cette entrée en matière, Intel restera avec Alchemist sur les segments bas du marché, les générations suivantes (Battlemage, Celestial...) se chargeant de monter en régime ces prochaines années.

Intel annonce l'arrivée de 3 variantes (Intel ARC A3, Intel ARC A5, Intel ARC A7) exploitant deux types de GPU : ACM-G10 avec jusqu'à 32 X-Cores et ACM-G11 avec jusqu'à 8 X-Cores. La plus petite version exploite 4 Mo de cache L2 et un bus mémoire 96-bit, ainsi que 8 lignes PCIe Gen 4 et 8 unités de raytracing.

Sa cadence de 1,55 GHz devrait lui assurer des performances de 2 TFLOPS en précision FP32 et 25 TFLOPS en précision FP16. On la retrouvera au coeurs d'Intel ARC A3 et elle sera la première à être proposée.

Le grand modèle exploitera 16 Mo de cache L2, un bus mémoire 256-bit et et 16 lignes PCIe Gen 4. Doté de 32 unités de raytracing, il animera les GPU Intel ARC A5 et ARC A7. Avec sa cadence de 1,65 GHz, il devrait atteindre 13,5 TFLOPS en précision FP32 et 108 TFLOPS en précision FP16.

A partir de ces GPU, Intel proposera plusieurs modèles :

Intel ARC A350M (6 X-Cores, 4 Go GDDR6, 64-bit)

(6 X-Cores, 4 Go GDDR6, 64-bit) Intel ARC A370M (8 X-Cores, 4 Go GDDR6, 64-bit)

(8 X-Cores, 4 Go GDDR6, 64-bit) Intel ARC A550M (16 X-Cores, 8 Go GDDR6, 128-bit)

(16 X-Cores, 8 Go GDDR6, 128-bit) Intel ARC A730M (24 X-Cores, 12 Go GDDR6, 192-bit)

(24 X-Cores, 12 Go GDDR6, 192-bit) Intel ARC A770M (32 X-cores, 16 Go GDDR6, 256-bit)

La puissance requise va de 25 / 35W pour l'ouverture de gamme à 120 / 150W pour la série ARC 7. Si les configurations peuvent paraître relativement légères par rapport à ce que proposent Nvidia et AMD, Intel met en avant le support du codec AV1 en plus du VP9 et H.264 / H.265.

Du côté des performances, Intel ne donne pas beaucoup d'indications mais annonce que même l'Intel ARC A370M peut atteindre les 60 fps en 1080p sur différents jeux avec réglages moyens à élevés.

Les GPU Intel ARC pourront profiter de la technologie d'upscaling et d'amélioration du famerate XeSS plus tard dans l'année.

Le pilotage des cartes graphiques se fera via une interface Intel ARC Control permettant de mettre à jour les pilotes, modifier les réglages et gérer les bibliothèques de jeux.