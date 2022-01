Intel ARC A370M : la carte graphique fait une apparition en benchmark

Intel conserve encore une partie du mystère sur ses futures cartes graphiques ARC Alchemist après une officialisation sur le salon CES 2022 de Las Vegas et il faut encore s'appuyer sur diverses fuites pour tenter d'en savoir plus avant leur arrivée en fin de premier trimestre ou au deuxième trimestre.

Un GPU ARC A370M fait tout de même une apparition dans une configuration utilisée dans CrossMark. Cette dénomination a déjà été évoquée pour l'une des variantes destinées aux PC portables.

On le trouve ici associé à un processeur Intel Core i7-12800H(14 coeurs / 20 threads) accompagné de 8 Go mémoire DDR5 et 500 Go de stockage SSD sur une plate-forme de test.

L'Intel ARC A370M correspond à la variante DG2-128EU placée en ouverture de gamme et dotée de 4 Go de mémoire GDDR6 en 14 Gbps avec un bus 64-bit, assurant une bande passante de 112 Go/s.

Ce GPU viendra se confronter à l'entrée de gamme de la concurrence, GA107 chez Nvidia et Navi 24 pour AMD. Mais il faut encore attendre une officialisation directement par Intel.