Intel ARC Alchemist : les noms des GPU se dévoilent et premières infos sur Intel DG3

En attendant une annonce officielle lors du CES 2022 de Las Vegas, les futures cartes graphiques ARC Alchemist d'Intel continuent de dévoiler leurs secrets. C'est dans un pilote que les noms de plusieurs d'entre elles ont émergé.

Côté PC de bureau, on retrouve l'Intel ARC A380, déjà aperçue à plusieurs reprises, et l'Intel ARC A350. Selon ce que l'on sait pour le moment, les ARC A3xx seraient les versions d'entrée de gamme de la nouvelle série ARC Alchemist s'appuyant sur la plate-forme de référence Intel DG2.

La carte ARC A380 pourrait proposer 128 EU et 6 Go de mémoire GDDR6 tandis que l'ARC A350 se limiterait à 96EU et 4 Go de GDDR6 mais cela reste à confirmer.

Pour les cartes graphiques pour PC portables, deux autres noms apparaissent : Intel ARC A370M et Intel ARC A350M. Leurs caractéristiques ne sont pas encore connues mais elles devraient là aussi porter une configuration légère.

Elasti pour Intel DG3

Elément intéressant, le même pilote fait mention d'une plates-forme Elasti utilisée avec les futures plates-formes pour processeurs Intel Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake et Lunar Lake qui seront lancées ces prochaines années.

Elasti correspondrait à la prochaine plate-forme de référence Intel DG3, selon une information du youtubeur Moore's Law is Dead datant d'il y a plusieurs mois. Elle devrait servir de base pour les cartes graphiques ARC Battlemage, la génération après Alchemist.