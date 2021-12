Intel ARC A380 : la carte graphique 128EU précise ses caractéristiques

Le groupe Intel doit lancer sa première série de cartes graphiques ARC Alchemist en début d'année prochaine grâce à son architecture graphique Xe-HPG développée pour ce type de produit.

Il a déjà été question d'un modèle avec 128 EU (unités d'exécution) qui se positionnera vers l'entrée de gamme. Selon le leaker TUM_APISAK, il s'agira de la carte graphique Intel ARC A380.

Gravée en 6 nm chez TSMC, elle devrait assurer une cadence de 2,45 GHz et être accompagnée de 6 Go de mémoire GDDR6, sans précision sur le bus mémoire mais dont les rumeurs indiquent qu'il serait de type 96-bit, ce qui limitera la bande passante à 168 Go/s.

Son petit TGP de 75W devrait permettre de ne pas nécessiter un connecteur d'alimentation supplémentaire. Côté performances, le leaker situe l'Intel ARC 380 au niveau de la GeForce RTX 1650 Super de Nvidia.

Positionnée en ouverture de gamme, on attend un tarif autour de 200 à 250 dollars pour ce modèle qui pourrait rencontrer rapidement de la concurrence, Nvidia et AMD s'apprêtant à faire descendre en gamme leur famille de GPU, au-delà des cartes de génération plus ancienne.