Intel ARC A380 : que vaut la première carte graphique desktop ?

Les premiers tests de la carte graphique Intel ARC A380 commencent à émerger et donnent une idée des performances par rapport à la concurrence.

C'est en Chine qu'Intel a débuté la commercialisation de ses premières cartes graphiques dédiées pour PC de bureau, en attendant une diffusion plus large durant l'été.

Une première carte est disponible, l'ARC A380 de Gunnir, et cette dernière commence à faire l'objet de tests en benchmark pour estimer ses performances. Son GPU ACM-G11 est armé de 8 Xe-Cores avec 6 Go de mémoire GDDR6 en 15,5 Gbps.

Elle a été testée en compagnie d'un processeur Intel Core i5-12400 avec de la RAM DDR4 et un chipset Intel B660 face aux offres d'entrée de gamme de la concurrence, GeForce GTX 1650 et RTX 3050 chez Nvidia et Radeon RX 6500XT / RX 6400 du côté d'AMD.

Sur les tests TimeSpy et Port Royal de 3DMark, l'ARC A380, elle se positionne devant les Radeon et la GTX 1650 mais reste en-dessous de la RTX 3050.

Bonne dernière dans les jeux

Toutefois, sur les tests de jeux (League of Legends, PUBG, GTA 5, Tomb Raider, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption II), les choses se corsent et les performances d'entrée de gamme trouvent vite leurs limites.

La première carte graphique d'Intel se retrouvent en-dessous des cartes Radeon RX 6400 et GTX 1650 sur du jeu en 1080p, que ce soit avec DirectX 11, DirectX 12 ou Vulkan.