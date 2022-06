Intel ARC A380 : la première carte graphique pour PC de bureau est lancée mais...

Intel avait initialement promis un lancement de ses cartes graphiques ARC pour PC de bureau avant la fin du deuxième trimestre de l'année. C'est désormais chose faite avec la commercialisation du modèle ARC A380...mais en Chine uniquement pour commencer.

La carte couvre l'entrée de gamme et embarque un GPU ACM-G11 doté de 8 Xe-Cores et exploitant l'architecture Xe-HPG. Avec ses 200 MHz de cadence de base, son TDP de 75W et ses 6 Go de mémoire GDDR6 avec bus mémoire 96-bit assurant une bande passante de 192 Go/s, elle offre des performances très modérées mais suffisantes pour du jeu en 1080p à 60 fps en réglages moyens, selon son fabricant.

En attendant un lancement mondial

La carte graphique est présentée comme intéressante pour les gamers les créateurs de contenus grâce à la possibilité de gérer jusqu'à 4 affichages 4K / 120 Hz ou deux écrans 8K / 60 Hz. Elle est compatible Direct 12 Ultimate et supportera l'upscaling XeSS et le ray tracing.

Plusieurs marques proposeront le GPU dans leurs machines, comme Acer, Asus, Gigabyte, Gunnir, HP ou MSI. En Chine, la carte graphique est annoncée à 1030 yuans, soit 146 € environ.

Ce premier tour de piste chinois sera suivi dans l'été d'un lancement international. Les séries suivantes, ARC 5 et ARC 7, avec GPU ACM-G10, arriveront plus tard dans l'année.