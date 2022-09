L'Intel ARC A770 au-dessus de la RTX 3060 en ray tracing

En attendant de voir réellement débarquer les cartes graphiques ARC d'Intel, la firme diffuse des exemples de benchmarks vantant les mérites de ses GPU et les comparant à des produits concurrents similaires.

Dans sa dernière vidéo, les performances en ray tracing de la carte ARC A770 sont comparées à celles de la RTX 3060 (architecture Ampere) de Nvidia. Forte de ses 32 RTU (Ray Tracing Units), elle serait donc capable de supplanter la carte d'entrée de gamme des RTX 30 sur cet aspect en 1080p et en réglages ultra.

Sur la majorité des jeux testés, l'Intel ARC A770 est à égalité ou devant et seuls quelques titres donnent l'avantage à sa concurrente, comme F1 2022, Guardians of the Galaxy, Battlefield V ou Deathloop.

Sur du jeu 1440p, Intel profite de sa technique d'upscaling XeSS pour faire oublier les 30 à 40 fps obtenus nativement sur certains titres comme Ghostwire Tokyo ou Hitman 3 et tirer son épingle du jeu, de façon plus ou moins importante selon le palier choisi (ici Performance ou Balanced).

La carte graphique Intel ARC A770 doit être lancée avant la fin de l'année pour un tarif d'environ 400 dollars (à confirmer), soit légèrement au-dessus de la RTX 3060.