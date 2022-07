Intel ARC A750 / A770 : combien de mémoire GDDR6 pour les cartes graphiques haut de gamme ?

Les cartes graphiques ARC 7 constituent le haut de gamme de la première série ARC Alchemist chez Intel et se composent de deux modèles : ARC A750 et ARC A770.

Les deux versions ont commencé à se montrer dans leur livrée Limited Edition et un événement Intel Xe-HPG Scavenger Hunt a permis d'en dévoiler certaines caractéristiques

Le design général des deux cartes graphiques a été dévoilé par des youtubeurs, montrant des systèmes à deux ventilateurs occupant deux slots et des connecteurs 8 + 6 broches mais la quantité de VRAM intégrée a également été confirmée à l'occasion de ces présentations.

Si celle de l'ARC A770 est conforme aux attentes, à savoir 16 Go de GDDR6 (une version 8 Go est également évoquée), il apparaît que la carte ARC A750 se contente finalement de 8 Go de GDDR6, et non 12 Go comme espéré précédemment.

Les cartes graphiques Desktop bientôt sur le marché

Cela confirme les informations aperçues dans un slider en fuite qui évoquent également un TDP de 225W pour les deux modèles et des tarifs de moins de 400 dollars qui constitueront sans doute un argument fort en leur faveur.

L'attaque du marché des cartes graphiques dédiées par Intel avec la série ARC A débute bien par l'entrée de gamme et il faudra attendre Battlemage pour atteindre le milieu de gamme tandis que Celestial déchaînera tout le potentiel de l'architecture Intel Xe-HPG...mais dans plusieurs années.

Bonne nouvelle, Intel confirme un retard au lancement mais promet une amélioration prochainement, avec notamment l'arrivée de cartes Intel ARC A750 qui vont passer une étape de validation avant d'être envoyées à la presse pour des revues.