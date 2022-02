Intel ARC Alchemist : il faudra patienter jusqu'au deuxième trimestre

Lors de la présentation générale de sa gamme ARC Alchemist de cartes graphiques dédiées sous architecture Xe-HPG, Intel avait initialement évoqué des fenêtres de lancement sur le premier trimestre pour les GPU pour PC portables et sur le deuxième trimestre pour les modèles pour PC de bureau.

Depuis, il semble de plus en plus évident que le lancement des deux familles de cartes graphiques se fera sur le deuxième trimestre de l'année. C'est de nouveau ce qu'a entendu le youtubeur Moore's Law is Dead de ses sources.

Si une présentation officielle reste possible sur le mois de mars, les cartes graphiques Intel ARC d'entrée de gamme arriveraient sur le marché vers avril tandis que les versions haut de gamme débarqueraient sur mai ou juin.

Pour les GPU pour PC de bureau, l'arrivée se ferait plutôt sur juin pour les modèles haut de gamme. Deux raisons expliqueraient ces décalages. D'une part, Intel continue de peaufiner ses pilotes graphiques pour ne pas se louper sur sa première génération et offrir une expérience de qualité.

D'autre part, le groupe veut s'assurer de disposer de stocks solides et permettre aux consommateurs d'accéder à ses produits, à l'opposé des lancements de ses concurrents avec des cartes graphiques souvent très difficilement accessibles, que ce soit en prix ou en stock.