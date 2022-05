Intel ARC Alchemist pour PC de bureau : le Computex comme point de départ ?

Les cartes graphiques ARC pour PC portables sont encore rares et celles pour PC de bureau n'arriveront pas avant l'été. Le Computex pourrait donner le coup d'envoi de la stratégie GPU dédié d'Intel.

Si la gamme de GPU dédiés ARC est officialisée depuis quelque temps, les machines équipées restent rares, chères et limitées à quelques marchés pour les versions pour PC portables.

Les cartes graphiques pour PC de bureau ne sont quant à elles pas espérées avant l'été. Intel pourrait toutefois profiter du salon Computex en juin pour faire les présentations officielles.

Selon Wccftech, trois variantes seront initialement présentées : Intel ARC Alchemist A750, A580 et A380, les deux premières étant censées être disponibles à peu près au moment de l'annonce tandis que la troisième n'arriverait qu'en juillet.

Un modèle plus haut en gamme, l'ARC A780, ne serait proposé ensuite que plus tard sur le troisième trimestre. Les tarifs sont également évoqués et confirment un positionnement d'entrée de gamme :

Intel ARC A750 : 350 dollars

Intel ARC A580 : 280 dollars

Intel ARC A380 : 150 dollars

Les prix sont dans la fourchette des tarifs officiels des GPU concurents (RTX 3060, RTX 3050 et GTX 1650) même si ces derniers sont proposés en réalité à des prix supérieurs chez les revendeurs.

Aidé de remises et du support de l'upscaling XeSS qui doit arriver cet été, Intel pourrait avoir des arguments pour convaincre en ouverture de gamme et se constituer une base d'utilisateurs. Sans cela, il sera difficile de se faire une place sur le marché, estime Wccftech.