Intel Arc Alchemist : des performances comparables à une RTX 3060

Début 2022 devrait être l'occasion de voir arriver sur le marché une nouvelle carte graphique signée Intel. Il s'agira d'un nouveau modèle de carte graphique dédiée baptisée ARC Alchemist et qui reste encore entourée de mystère actuellement.

Selon Tom Over, la carte serait toujours en développement, mais on sait qu'elle devrait proposer des performances proches d'une GeForce RTX 3060. Ce serait ainsi les performances actuellement atteintes avec la carte en laboratoire, sachant que les pilotes sont encore au stade de développement et qu'Intel pourrait améliorer ses scores pour placer sa carte entre les RTX 3060 et RTX 3070 Ti.

Si cela se confirme l'année prochaine, alors Intel pourrait avoir une carte à jouer sur un marché trop longtemps laissé au duopole Nvidia / AMD. Deux questions majeures se profilent toutefois : quelles seront les disponibilités de la carte d'Intel et quel en sera le prix ?