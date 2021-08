Intel ARC : les cartes graphiques seront overclockables directement depuis les pilotes

Le géant Intel proposera l'an prochain ses premières cartes graphiques gaming dédiées sous la marque ARC avec une architecture Xe-HPG et une première génération de matériel Alchemist.

Les GPU offriront des possibilités d'overclocking et il ne sera pas difficile d'accéder aux outils modulant leurs performances puisque la firme compte les proposer directement dans ses pilotes.

Comme AMD et sa suite Radeon Software permettant de modifier certains paramètres, il sera possible de faire la même chose avec les logiciels fournis par Intel. Roger Chandler, responsable de la division Client Graphics, a confirmé le fait ainsi qu'un certain nombre d'outils permettant de la capture vidéo dans les jeux et du streaming direct, des fonctionnalités qui deviennent incontournables pour espérer conquérir la cible gaming.

Il souligne également la volonté d'un support complet de DirectX 12 Ultimate apportant entre autres le support du ray tracing (DXR et Vulkan Ray Tracing), du VRS (Variable Rate Shading) et du Mesh Shading sur les futures cartes graphiques gaming d'Intel. Ces efforts se font en coordination avec Microsoft pour en optimiser toutes les facettes.

Intel XeSS : l'approche ouverte favorisée

Intel proposera en outre une technique de super sampling XeSS permettant de proposer une qualité proche de la 4K tout en augmentant sensiblement le framerate. La firme annonce que XeSS ne nécessitera pas d'entraînement IA spécifique par jeu comme cela a pu être le cas pour DLSS 1.0 de Nvidia.

La firme de Santa Clara met en avant l'approche ouverte de sa technique (contrairement à Nvidia qui garde le secret sur son approche) et la possibilité de la généraliser à tous les jeux, avec quelques compromis sur les performances par rapport à la solution plus dirigiste de Nvidia.

La démo de XeSS diffusée lors de la présentation a été réalisée sans pré-entraînement de l'IA. XeSS sera proposée en deux modes : XMX spécifique aux produits Intel ARC et DP4a pour différentes architectures comme Pascal ou Turing chez Nvidia ou RDNA 1 et 2 chez AMD.

Toujours dans cet esprit d'ouverture, Intel a déjà montré de l'intérêt pour la technique FSR (FidelityFX Super Resolution) d'AMD, cette dernière étant potentiellement capable de fonctionner sur les futures cartes graphiques Intel ARC.

Des évolutions de XeSS sont prévues puisqu'il est déjà question de XeSS 2.0 et XeSS 3.0 mais les détails des améliorations apportées ne sont pas connues.